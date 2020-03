Secteur extractif – Urgence sur l’ordonnance du code minier

Une des neuf ordonnances qui vont transiter au Parlement en session extraordinaire ce jour pour ratification concerne un dispositif complémentaire à inscrire au Code minier. Le ministre Fidiniavo Ravokatra explique que cette ordonnance vise à compléter la loi. « Le code minier actuel ne prend pas en compte les dommages causés par les exploitations », lance le ministre. « Le texte se contente d’ordonner la cessation des activités illicites et de traduire en justice les contrevenants. L’ordonnance quant à elle prévoit de réprimander les manquements administratifs et de mettre en place des sanctions pécuniaires« . Dans ce sens, Fidiniavo Ravokatra explique que les dommages seront évalués pour que les contrevenants paient. Il tient toutefois à souligner que cette ordonnance n’a rien n’à voir avec le processus actuel de modification du Code minier. Les travaux du comité de pilotage en vue de la modification du Code minier se poursuivent en parallèle. Pour le ministre, il s’agit d’une urgence dans la mesure où les exploitations illicites sont nombreuses actuellement et représentent ainsi autant de manque à gagner pour l’Etat.