Santé et droit – Plus de quatre mille femmes ciblées

Débutant officiellement au centre de santé de base ou CSB de la commune rurale d’Ambohimandroso, la caravane de la « Santé et droit de la femme » projette de cibler environ 4 270 femmes de 15 à 49 ans. Treize cliniques mobiles de la Présidence, avec l’équipe technique du ministère de la Santé publique, en collaboration avec le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme et l’appui des partenaires techniques et financiers assurent donc ce grand évènement qui marque la célébration de la Journée de la femme.

Pour renforcer la promotion de l’approche genre, plusieurs manifestations , se succéderont dans sept localités traversées par la RN 7, durant cette semaine. Après Ambohimandroso et Vinaninkarena dans la région Vakinankaratra, la caravane poursuivra les manifestations à Ivato-centre dans l’Amoron’i Mania, Talatan’Ampano dans la Haute-Matsiatra, Ilakaka dans l’Ihorombe avant de rejoindre Andranovory dans l’Atsimo-Andrefana pour aboutir dans la ville de Toliara I, là où la célébration nationale se déroulerale le dimanche 8 mars.

Des offres gratuites en planning familial, échographie, contrôle de la tension artérielle, consultation prénatale et vaccination avec dépistage du diabète, du cancer de l’utérus, du VIH et des infections sexuellement transmissibles et du paludisme, sont ainsi proposées. Une séance d’écoute des femmes victimes de violence est également prévue.