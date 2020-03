Revendication syndicale – Des enseignants se lancent dans une manifestation de 72 h

Rien n’est résolu concrètement. En attendant l’inclusion de la loi rectificative sur l’accord signé entre les syndicats et le gouvernement, les enseignants, guidés par le plateforme des associations et syndicat de l’éducation (PASEM), se sont lancés dans une manifestation hier. Vers 9 heures du matin, environ une cinquantaine d’enseignants se sont postés devant le siège du ministère de l’Education nationale, de l’enseignement technique et professionnel. La revendication se faisait dans le calme et les participants ont vidé le lieu après une heure dans la matinée. Le Pasem déclare que la manifestation se poursuivra jusqu’en jeudi. « Nous constatons que la résolution de problème n’est pas vraiment fondée. L’Etat a promis d’intégrer la loi rectificative dans le conseil des ministres mercredi dernier, mais cela n’a pas eu lieu. Le ministre de l’Education nationale a annoncé à nouveau que cette loi sera incluse dans le conseil des ministres du 4 mars. Nous ne savons pas les détails de ce décret rectifié. Est-ce que celui-ci répond vraiment à la revendication des enseignants ou créera encore de nouveau problème ? Notre revendication ne se focalise, non seulement sur le paiement de l’indemnité de 50 000 ariary, mais aussi le décret sur la bonification des enseignants Fram et le retard de paiement de vacataires et de suppléants », explique Josefa Rakotondrainibe, coordinateur du Pasem. Les cours, ainsi que les examens n’ont pas été perturbés. Le Pasem incite les enseignants à ne pas suspendre les cours.