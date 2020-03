Mitsinjo : Dix-neuf filles sous l’emprise de l’« ambalavelona »

Dix-neuf filles, âgées de plus 10 ans, élèves du Collège catholique Saint-Maurice dans la commune urbaine de Mitsinjo, dans la région Boeny sont sous la domination d’un esprit démoniaque ou ambalavelona, depuis lundi. « La crise se manifeste par des cris et sont difficilement maitrisables. Quatre à cinq garçons tentent de les contrôler chacune, mais elles se débattent. La séance de délivrance se tient tous les jours à 17 heures au temple FJKM Makedonia Mitsinjo », explique le pasteur Fidélice Razanadraibe et représentant de la Fédération des Églises protestantes de Madagascar (FFPM) (à Mitsinjo. Neuf « mpiandry » assistées par le pasteur et quelques membres de la famille des victimes se chargent de la délivrance et de la prière à chaque séance.

Les cours sont suspendus depuis lundi dans l’établissement en attendant la guérison des fillettes. Ce, afin de ne pas contaminer les autres élèves.