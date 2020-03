Mathias Plantive – « Rouler sur Honda, une source de motivation »

Pour la deuxième année consécutive, Mathias Plantive défendra les couleurs de la marque ailée lors des 4 Heures Honda (15-16 mars à Imerin­tsiatosika). Troisième de l’édi­tion 2019, il vise un meilleur résultat cette fois-ci au guidon de sa CRF450.

À dix jours du plus grand rendez-vous de l’année en moto tout-terrain, son moral est gonflé à bloc : « Rouler sur Honda pour cette course, c’est une source de motivation. Nous allons faire de notre mieux pour amener notre marque le plus haut possible ».

Gagner la course la plus difficile à Madagascar implique des efforts conséquents, d’après lui : « Les ingrédients pour l’emporter, ç’est de s’entraîner dur physiquement en dehors des heures de roulage, rouler régulièrement, au minimum une fois par semaine. Et aussi, il faut choisir le bon coéquipier, avec lequel le feeling passe bien ».

Pour l’instant, il garde secret l’identité de son partenaire. Il a juste soufflé que celui-ci a déjà pris part aux 4h en 2010.

Mathias Plantive aborde cette année 2020 avec un nouveau costume. Celui de champion national, autant en « MX » qu’en « enduro/endurance ». Forcément, cela change quelque chose à chaque événement : « Ce statut me pousse à faire de mon mieux pour garder le titre. Mon état d’esprit est encore plus compétitif qu’avant car une fois qu’on monte sur la plus haute marche du podium, on n’a plus envie de redescendre. »

Le pilote officiel Honda a choisi de participer uniquement au championnat « MX » cette saison. Il fait l’impasse sur l’ « enduro/endurance ». Et ce, pour des soucis de disponibilité par rapport à ses engagements professionnels. De ce fait, le nombre de courses qu’il dispute diminue logiquement. Pour garder la forme, il suit un programme spécifique.

« Pour m’améliorer physiquement, je suis un programme d’entraînement strict la semaine. Et le samedi après le travail, je vais au terrain pour rouler », conclut-il.