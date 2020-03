Lukaku, Ronaldo, Mbappé – Les attaquants à suivre à l’Euro

Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé… Les trois attaquants brillent, cette saison, dans leur championnat respectif et devraient arriver à l’Euro, sauf mauvaise surprise, en pleine forme.

Cette saison 2019-2020 met en lumière les attaquants. En effet, les plus grands buteurs d’Europe sont, en ce moment, en grande forme à l’image de Romelu Lukaku, avec l’Inter Milan, Cristiano Ronaldo à la Juventus ou encore Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG. Résultat, ces trois hommes devraient être les principaux prétendants au titre de meilleur buteur de l’Euro au mois de juin prochain.

Il faut dire, aussi, que Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé se rencontreront dès les phases de poules de l’Euro puisque le Portugal et la France vont nous offrir un remake de la finale de 2016. En ce moment, CR7 et KM7 enchainent d’ailleurs les buts comme des perles en championnat depuis le mois de décembre et la cérémonie du dernier Ballon d’Or, remis à son meilleur ennemi Lionel Messi. Avant le 2 décembre, date de la cérémonie du trophée, le Portugais avait inscrit 7 buts en 16 matchs, toutes compétitions confondues. Depuis, CR7 a inscrit 18 buts en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Ronaldo a également égalé le record de Batistuta et Quagliarella en Série A en marquant lors de 11 matchs consécutifs, série en cours. Forcément, la Juve se félicite de l’état de forme excellent de l’attaquant, qui a fêté ses 35 bougies au début du mois de février. Increvable, il assume toujours son rôle de leader avec la seleçao du Portugal puisqu’il a inscrit 11 buts en 6 matchs. Il est donc déjà à 36 buts cette saison et semble bien parti pour atteindre la barre des 40, voir des 50 avec la fin de la saison et l’Euro.

Kylian Mbappé, de son côté, est lui aussi en grande forme avec Paris. Meilleur buteur du championnat avec 18 réalisations en seulement 20 matchs de Ligue 1. A ce joli total, il ajoute également 7 passes décisives. Si on ajoute la Ligue des Champions, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France, Mbappé a marqué 27 buts et délivré 17 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues.