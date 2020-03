Législation – La nouvelle loi bancaire protègera les consommateurs

Les consommateurs mécontents des dysfonctionnements des services de quelques banques vont disposer d’un moyen légal pour exiger une réparation de préjudice grâce à la nouvelle loi bancaire.

Transparence. C’est au motif de cette vertu que le texte portant nouvelle loi bancaire sera soumis au Parlement après qu’il vient tout juste d’être validé au dernier conseil des ministres. Selon le ministre de l’Economie et des finances, Richard Randriamandrato, hier à l’ouverture d’un atelier sur la finance digitale, « C’est au mois de mai que le texte sur la nouvelle loi bancaire passera au Parlement. Peu de gens sont convaincus de l’usage bénéfique des services financiers. Mais il faut reconnaître qu’au niveau même de l’administration publique, la manipulation d’espèces occasionne des détournements de deniers publics. Des milliards d’ariary disparaissent et l’Etat opte pour la rigueur pour freiner les déboires ». Avec le souci de traçabilité des transactions en finances publiques, la possibilité d’arguer une requête aux fins de réparation judiciaire désormais garantie aux usagers actuels et futurs des services bancaires justifie en somme la nécessité de l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi. La réalité actuelle dénote une résignation chez les usagers des banques qui subissent soit un labyrinthe de procédures en cas de réclamation soit une mauvaise qualité d’accueil devant les guichets soit des problèmes techniques au niveau des distributeurs automatiques de billets. C’est sur les réseaux sociaux jusque-là que l’indignation prend de l’ampleur et la nouvelle loi bancaire bientôt proposée à l’approbation parlementaire est attendue dans la satisfaction des attentes légitimes des consommateurs.

Problèmes à régler

« Il n’y a aucun inconvénient à ce que l’on possède un compte bancaire », affirme Henri Edmond Rabarijohn, gouverneur de la Banky Foiben’i Madagasikara. Toujours selon lui, «des conditions adoucies de mise en place d’autres catégories d’institutions financières sont prévues. Une indication précise par rapport aux taux effectifs est inscrite dans ce texte de nouvelle loi bancaire. L’augmentation des parts des actionnaires chez les banques est également proposée dans le texte. Aligner le secteur bancaire local aux exigences internationales est également la finalité décrite dans la nouvelle loi ». En milieu professionnel, l’accès des salariés à l’ouverture de compte et l’existence de types de crédits variés proposés par les banques, montrent l’exemple d’une avancée de la bancarisation à Madagascar. L’utilisation des technologies nouvelles rend flexible les transactions réalisables dans le secteur bancaire. « Le digital est un moyen d’accélérer l’accès aux services financiers à un moindre coût », rajoute Marcelle Ayo, représentante à Madagascar de la SFI ou Société Financière Internationale. Par rapport à l’intérêt supérieur des consommateurs, le gouverneur de la Banky Foiben’i Madagasikara a précisé que « C’est le nouveau texte qui exigera des banques que les taux effectifs soient communiqués aux consommateurs. La confusion règne actuellement en raison du manque d’informations sur les taux et commissions que les banques soutirent des consommateurs ».