Industrie évènementielle – Le coût d’un mariage festif à partir de 7 millions ariary

Des millions d’ariary en question. Plusieurs organisateurs d’événements se formalisent en se constituant en sociétés débitrices d’impôts tout en tirant le gros de leurs revenus de la proposition de packs complets pour faire réussir un mariage selon le pouvoir d’achat des clients. «Dans les transactions courantes, il existe trois types d’offres s’appelant respectivement bronze, argent et or. Graduellement les tarifs sont de 7 millions ariary, 8 millions ariary, et plus de 10 millions ariary. Une offre proposée consiste à épargner au client l’engagement d’une multitude de dépenses. Dans un pack, tout sur le mariage est pris en charge, à partir de la préparation esthétique, passant par les vêtements, les locaux pour l’occasion, les décorations, les véhicules, la couverture photo ou vidéo ainsi que le voyage de noces », affirme le patron d’une agence organisant presque chaque jour des mariages. Les tarifs sont fonction de la marge de choix des personnes désireuses de faire la fête de mariage. Pour le cas d’un établissement scolaire catholique de référence dans la capitale, un espace dédié à la réception de mariage vient d’être ouvert et il est possible pour les nouveaux mariés qui y font leur fête de prendre des photos dans l’enceinte historique de l’école mais la célébration du mariage dans la chapelle est soumise à une demande auprès des religieux, maîtres des lieux.

Organisation structurelle

A la base, sur le marché actuel, une robe de mariée s’achète à partir de 600 000 ariary tandis que le costume complet pour homme se

vend à partir de 200 000 ariary selon qu’il s’agisse d’un haut en redingote ou en tenue traditionnelle malgache, le malabary.

Il n’existe pas de jour où les organisateurs de mariage chôment. Le mariage reste une étape de la vie pour laquelle se préparent plusieurs personnes. Les organisateurs de mariage arrangent leurs timings en cas de concours de circonstances où plusieurs personnes à la fois ont fait le choix d’un même jour pour célébrer en fastes un mariage. « Les gens sont incités à réserver une journée choisie à travers le versement d’un acompte fixé à 50 % de la valeur du pack voulu. Les facilités de paiement existent pour des parties de l’année comme le mois de juin où peu de gens souhaitent passer au mariage festif. C’est au mois de décembre que le nombre de mariages organisés explose », estime le gérant d’une entreprise opérant dans le secteur. « Avec 7 millions ariary, le nombre d’invités prévu est cent cinquante. à chaque invité supplémentaire, un tarif de repas individuel s’élevant à 65 000 est à payer par le client en contrat avec l’organisateur de mariage proposant le pack. Le cocktail de bienvenue ainsi que les bagues sont à la charge des clients, mais sinon c’est l’organisateur qui s’occupe de la journée de mariage de A à Z », précise une entrepreneure en événementiel.

Actuellement, chaque entreprise organisatrice de mariages scelle des contrats différents avec les fleuristes, les fabricants d’invitations et accessoires, les espaces, les agences de location de véhicules et les hôtels. Ces derniers, notamment à Mahajanga, Nosy-Be et Sainte-Marie, sont les lieux fixés destinés aux voyages de noces inclus dans les packs de mariage.