Football – Eliminatoires Can 2021 : Barikadimy à deux conditions

Le choix de Barikadimy pour le match contre la Côte d’Ivoire dépend de l’homologation de la CAF. Mais cela implique également un vol spécial pour le retour d’Abidjan.

Entre le complexe sportif de Vontovorona et le stade de Barikadimy, la Fédération a donc tranché. La préférence de Nicolas Dupuis a certainement pesé.

La semaine dernière, le sélectionneur des Barea avait déclaré son souhait d’aller à Toamasina. Deux conditions s’imposent, pour que Barikadimy puisse accueillir le match du mardi 31 mars entre Madagascar et la Côte d’Ivoire, en éliminatoires de la CAN 2021. La première concerne l’homologation de l’enceinte. Pour ça, on attend la date de la visite des représentants de la CAF.

À sujet de la pelouse synthétique, il s’agit d’un tapis offert par la FIFA. Il ne devrait y avoir aucun souci sur ce point. Idem pour les tribunes, gradins et vestiaires flambants neufs. Depuis l’année dernière, les tranches horaires ont été modifiées. Les rencontres débutent désormais à 13h, 15h ou 17h GMT ; soit à 16h, à 18h ou à 20h heures malgaches.

Voilà pourquoi le coup d’envoi du Madagascar # Ethiopie avait été donné à 16h, en novembre à Maha­masina. En seconde période, les projecteurs s’avèrent impératifs. Et ce, afin d’assurer une visibilité optimale pour les vingt-deux acteurs. « Les lumières de Barikadimy peuvent éclairer un match qui débute à 16h et qui se termine en fin d’après-midi. Par contre, elles ne disposent pas de la puissance nécessaire pour un match de nuit intégral », souligne-t-on auprès de la FMF.

Coup médiatique

Le premier duel Barea # Éléphants est fixé pour le vendredi 27 mars, à Abidjan. Le lendemain, la sélection malgache rentrera immédiatement, en vue de la deuxième confrontation. 6400 kilomètres séparent la Côte d’Ivoire de la Grande île. Si les Barea prennent une ligne commerciale, ils devront passer par Addis-Abeba (Éthiopie) ou Nairobi (Kenya).

Ceci inclut une escale de plusieurs heures. Ils n’arriveront à Antananarivo que le dimanche après-midi. Ce n’est qu’après qu’ils prendront un troisième vol pour Toamasina. Un tel itinéraire tortueux impactera énormément sur les organismes. Et derrière, ils n’auront plus qu’un jour, pour préparer l’échéance du mardi 31 mars.

Affréter un avion spécial, comme le feront probablement les Ivoiriens, voilà la solution la plus judicieuse pour arriver à temps et garder une certaine fraîcheur. Pour que cette deuxième condition puisse être remplie, l’État doit entrer en jeu. Un match international à Barikadimy permettra aux dirigeants actuels de réaliser un joli coup médiatique. Ils ont intérêt à engager les moyens nécessaires, de ce fait. Et donc, de mettre un appareil à disposition.