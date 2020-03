Filière crabe – Les collecteurs s’inquiètent

Les collecteurs de crabes ont manifesté leurs inquiétudes en grogne mardi face à la suspension et arêt des activités d’exportation de la filière crabe à Mahajanga. Ils revendiquent une solution de la part des autorités et surtout de la part du Président Andry Rajoelina. « Cela fait des années que nous attendons des réponses et solutions précises à nos doléances. Le directeur régional de la Pêche Boeny a promis d’organiser une rencontre entre le ministre de la Pêche et les opérateurs ainsi que les collecteurs. Nous proposons de délivrer une autorisation aux quelques sociétés locales spécialisées dans la filière pour reprendre les exportations dans d’autres pays tels l’Europe, La Réunion ainsi que l’île Maurice. Nous sommes conscients que les frontières sont fermées vers la Chine à cause du coronavirus », a déclaré le porte-parole. Ils se demandent si le quota des marchandises d’exportation est réservé à la Chine uniquement. Sinon les autorités devraient délivrer une autorisation à d’autres sociétés pour reprendre l’exportation.