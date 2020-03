Enseignement – Des syndicats noyés dans les revendications

Chaque année est marquée par la mobilisation des enseignants. Au ministère de l’éducation nationale, des syndicats sont prêts à tout pour leurs revendications. La mobilisation pourrait se faire à tout moment, au début de l’année scolaire, la veille des examens officiels ou durant les épreuves. Tous les ministres qui s’y succèdent ont été moulus dans de dures épreuves concoctées par des syndicalistes.

Un ultimatum de 72 heures est lancé pour le versement de l’indemnité de 50 000 ariary. Le délai imposé expirera jeudi pour que le ministre de l’Education nationale Rijasoa Andriamanana prononce une date précise pour le paiement. Les manœuvres des enseignants ne sont pas un fait nouveau par rapport aux évènements observés au sein de ce ministère. Après l’affaire « panier garni », qui a secoué le secteur éducatif au début de l’année, des leaders syndicalistes refont surface pour tirer la sonnette d’alarme aux indemnités impayées.

Le versement des 100 000 ariary dans le bon de caisse des enseignants fait suite à l’entente trouvée entre les syndicats et le Premier ministre Christian Ntsay, au deuxième semestre de 2018. « C’est un droit acquis », notent les syndicalistes. Le gouvernement a accordé le paiement par tranche. La moitié est déjà versée depuis l’année passée, tandis que les 50 000 ariary restants devaient être liquidés depuis la fin de janvier. Le retard de paiement est le fond du mouvement initié par certains syndicats, depuis quelques jours. « Quelques procédures sont à suivre, notamment après l’augmentation de la grille indiciaire des fonctionnaires annoncée par le président de la République. Les enseignants ne devraient pas se comporter ainsi du fait que le gouvernement a déjà accepté de tenir sa promesse », explique Elidiot Randrianjafy, syndicaliste.

Le test s’ouvre désormais au nouveau de la ministre Rijasoa Andriamanana. Depuis son entrée en fonction vers fin janvier, la nouvelle entrante a été accueillie dans une atmosphère plus ou moins tendue. Son département vient de traverser des épreuves difficiles après la discorde sur la distribution des paniers garnis dédiés à certains fonctionnaires, à l’occasion du Nouvel An. La ministre Rijasoa Andria­manana aurait hérité des habitudes vécues par ses prédécesseurs face aux revendications syndicales, entre autres l’augmentation de l’indemnité de craie, de logement et de risque.