Concert – Njakatiana et Poopy fin prêts pour le palais des Sports

À l’approche de ce qui s’annonce déjà comme un concert à la fois féerique et harmonieux, Njakatiana et Poopy ne cachent pas leur impatience de retrouver leurs fans. Deux chanteurs de variétés, dont les chansons enchantent plusieurs générations de mélomanes depuis plus d’un bon quart de siècle chacun maintenant, ils nous reviennent main dans la main pour faire vibrer la scène du palais des Sports et de la Culture Mahamasina.

Ce 15 mars à partir de 15h15 tapante donc, le duo Njakatiana et Poopy promet de nous émouvoir pleinement en jouant d’un répertoire à son image, où la nostalgie se conjuguera à l’esprit festif qu’il y partagera.

Ceci-dit, « Mifampitantana » comme il s’intitule s’affiche aussi comme des retrouvailles chaleureuses et joviales entre deux artistes qui nous ont bercés de la poésie de leurs compositions. « C’est en 1989 que l’on a chanté ensemble pour la première fois, soit 30 ans maintenant. La dernière fois que l’on a partagé la scène ensemble fut en 2010, soit il y a dix ans maintenant, autant vous dire que ces retrouvailles donc, nous allons bien les célébrer comme il se doit », confie Njakatiana. Avec Live Prod à l’organisation, c’est un concert inédit et haut en couleurs que le public se plaira alors à découvrir pour l’occasion.