Bande dessinée – Ndrematoa enlumine « La porte du Sud »

Dire de Ndrematoa qu’il est vraiment un artiste unique en son genre, mais dont l’humilité exemplaire est surtout égale à la grandeur de son talent, est indéniable aux yeux de tous. Un homme à part,reconnaissable entre mille par ce look qu’il arbore fièrement depuis toujours, devenu un symbole de passion et de persévérance auprès de toute la communauté des bédéistes malgaches. Dieudonné Rakoto- nomenjanahary de son vrai nom, est l’un des avant-gardes de la bande dessinée à Madagascar, si ce n’est l’un des illustres pionniers de cet art populaire et intemporel.

C’est ainsi, avec une grande fierté que les férus de bande dessinée malgache sont ravis de le retrouver au-devant de la scène en cette nouvelle année. Avec l’auteur émérite Johary Ravalison à l’écriture, Ndrematoa nous ouvre ainsi « La porte du Sud », son premier album édité à l’international chez Des Bulles dans l’Océan. À travers une grande aventure, savamment retranscrite à travers les traits uniques de bédéiste singulier qu’il est, l’histoire nous entraîne dans une course poursuite entre « dahalo » et gendarmes. Eblouissant et terrifiant, l’album s’affirme alors comme un voyage où les vertueux et les exclus s’entremêlent.

Un chevronné de la BD

« La porte du Sud » sera présentée par l’artiste lui-même à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely ce 14 mars à partir de 10h30.Pour toute une génération, Ndrematoa c’est ce personnage d’une grande quiétude et d’une grande patience qui égayait le Centre culturel Albert Camus (CCAC) de l’époque devenu plus tard l’IFM Analakely.

Dans son coin, il esquissait ses personnages, avec ce style qu’on lui reconnaît et une minutie propre à lui-même également. De ses personnages, on apprécie cet aspect et cette physionomie quasi-caricaturale, tandis qu’à travers les paysages qu’il immortalise on salue sa patience pour le pointillisme. Autodidacte il s’est créé sa propre technique, traçant les silhouettes à partir des ombres avant de compléter les dessins qu’il réalisait.

Le premier bédéiste malgache à s’être découvert dans la programmation de l’incontournable festival international de bande dessinée d’Angoulême dans l’Hexagone, où il fut d’ailleurs présent aussi cette année pour présenter « La porte du Sud », continue sans cesse d’inspirer les jeunes talents. Notamment dans le cadre du festival de bande dessinée « Gasy bulles » qu’il soutient activement, ainsi que les jeunes bédéistes qui y participent. Atypique, mais inéluctable, Ndrematoa est celui qui illustre le mieux l’excellence de la bande dessinée malgache depuis plus de quarante ans maintenant. Un artiste qui force le respect, chez qui la patience est définitivement une vertu.