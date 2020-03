Antsirabe – Célébration colorée des Journées des écoles

Comme toutes les directions régionales de l’Éducation nationale et de la formation technique et professionnelle, celle du Vakinankaratra a également célébré les Journées des écoles durant les trois derniers jours ouvrables de la semaine dernière. Respectant le thème « Reverdir Madagascar », les activités de la célébration se sont tournées vers la sensibilisation des écoliers sur la protection et la préservation de l’environnement. Elles se sont traduites par le reboisement et l’assainissement général dans la plupart des établissements scolaires publics.

Lancé officiellement au gymnase du lycée André Resampa à Antsirabe, la célébration a été également une occasion pour les responsables de renforcer les activités sur la promotion des valeurs ou « soatoaviana » malgaches, et d’encourager les jeunes à s’intéresser au sport et à la culture, d’où l’organisation de diverses rencontres sportives et culturelles.

Dans le cadre de ces Journées, a été aussi lancée la célébration du 110ème anniversaire de l’école primaire publique d’Ambavahadi­mangatsiaka, à Antsirabe, dont les festivités s’étaleront sur toute l’année. Le corps enseignant et administratif dirigé par la directrice projette de rénover et de réhabiliter les bâtiments en guise de stèle commémorative. L’actuelle EPP d’Ambavahadi­mangatsiaka – préscolaire Rasside portera le nom du général Ratsimandrava, une des grandes personnalités passées par l’établissement, à partir de la clôture officielle de la célébration de ce jubilé.