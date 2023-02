TENNIS-CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U18 – Deux titres continentaux pour sept pays en lice

A deux jours du début du championnat d’Afrique de tennis pour les jeunes U18 qui aura lieu dans la capitale égyptienne du 6-11 février, sept pays vont s’affronter pour chercher les deux titres mis en jeu. Chez les filles, Miotisoa Rasendra la seule représentante de Madagascar aura fort à faire devant les Égyp­tiennes super favorites du tournoi et qui évoluent à domicile. L’Afrique du Sud figure parmi les prétendantes au titre final. À côté de l’Égypte et de l’Afrique du Sud, la Tunisie aura son mot à dire durant ce championnat continental, pareil cas pour la Zimbabwe. Chez les garçons, Tefy Ranja Rabarijaona doit batailler fort devant les raquettes issues du pays hôte, l’Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Zimbabwe, l’Afri­que du Sud et le Botswana. Dina Razafimahatratra, coach attitré de ce cham-pionnat pour les deux raquettes malgaches conduit les deux jeunes Malgaches. Dina Razafimahatratra et Miotisoa Rasendra sont déjà sur place et ont déjà entamé l’entrainement pour être prêt au jour J. Dina Razafimahatratra, consultant technique auprès de la fédération malgache du tennis a expliqué: « mon objectif c’est de mettre en condition Miotisoa Rasendra pour être prête dès son premier match le 6 ou le 7 février. On s’entraine matin et après-midi au Club Seven du Caire et on jouera sur les courts du Smash Tennis Academy, terrains du tournoi la matinée du 5 Février avec les balles utilisées pour le tournoi. Quant à Tefy Ranja Rabarijaona, il arrivera en Égypte le 4 février (ce jour) ».