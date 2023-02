RN7-AMBOHIMANJAKA – Un passager périt dans un accident

La route nationale 7 a été le théâtre d’une sortie de route mortelle, hier, à 4h30 du matin. Un taxi-brousse, un Volkswagen Crafter, s’est déporté hors de la chaussée, au niveau d’Andranotakatra-Ambohimanjaka, du district d’Ambositra. L’accident a coûté la vie à un passager, âgé de 44 ans. Le véhicule de transport en commun roulait depuis Toliara pour rejoindre la capitale. C’est au point kilométrique 205+350 que le pire s’est produit. Le conducteur aurait somnolé alors qu’il continuait à accélérer.Le taxi-brousse a alors fini son allure dans un ravin situé sur sa droite. Il s’est immobilisé dans un champ de maïs. Ayant reçu des chocs, le quadragénaire est décédé sur place. Cinq autres passagers ont été blessés et soignés au centre hospitalier de base d’Ambohimanjaka. Le Crafter a subi d’importants dégâts. Les bagages de ses occupants se sont détachés et éparpillés. Il a été remonté après le constat de la gendarmerie. Son conducteur a été mis en garde à vue et enquêté pour homicide involontaire. Le corps du défunt a été ramené avec un autre véhicule à Toliara dans l’après-midi.