OLYMPIADE DES JEUNES CHEFS – Orlando en quête du trophée de Dr Bose

Ayant été sélectionné dans le top 20 lors de la phase éliminatoire, Orlando Randriamihaingo a pu relever le défi de Dr Bose.

Le drapeau vert levé. Suite à la longue journée compétitive du jeudi à Kolkata, Orlando Randriamihaingo, le jeune représentant de Madagascar espère remporter le trophée de Dr Bose face aux neuf pays y compris l’Écosse, le Zimbabwe, l’Oman, le Pays de Galles, la Guinée équatoriale, l’Indonésie, le Kenya, les Seychelles, ainsi que le Botswana. Il a pu montrer la saveur de la belle gastronomie malgache à travers le poulet au coco et le rougail » en plus des plats imposés par le jury qui est le «Chicken Island mushroom and spinach cream».

Selon Élodie Ramanan­tsoa l’Assistante de direction auprès de Vatel Mada­gascar, Orlando Randria­mihaingo est sur la bonne voie. «Nous espérons de tout de cœur qu’il remportera le trophée de Dr Bose Challenge vu qu’il a bien réussi tous les plats exigés par le jury» ajoute-t-elle.

Remise des trophées

L’épreuve finale des trois catégories a touché à sa fin et les cinquante-cinq candidats se préparent dorénavant à la cérémonie de la remise des trophées d’aujourd’hui. Pour rappel, les candidats ont été départagés en trois catégories dont la catégorie de la grande finale de l’Olympiade des jeunes chefs, la catégorie du défi de Dr Bose ainsi que la catégorie du prix de l’assiette.

À part les grands trophées, les meilleurs jeunes chefs en herbe pour chaque épreuve seront aussi récompensés. Les concurrents seront jugés non seulement sur leurs compétences en tant qu’étudiants en cuisine mais aussi sur leur capacité à gérer une zone de production alimentaire en tenant compte de la santé et de la sécurité, des bonnes pratiques d’hygiène, de la capacité à suivre une recette, des compétences culinaires, de la créativité et de l’initiative, de la présentation, de l’équilibre et du goût.