MOROMBE – Coupure de l’électricité depuis une semaine

Les habitants de Morombe commencent à s’habituer à vivre dans le noir. Cela fait une semaine que la Jirama ne fournit plus d’électricité aux habitants de cette commune urbaine. Aux explications obtenues, l’alternateur du groupe électrogène de la compagnie d’eau et d’électricité est en défaillance et des nouvelles pièces sont attendues de la capitale. Elles ont déjà été commandées depuis la panne mais jusqu’ici, ces pièces ne sont pas encore parvenues à Morombe. Depuis 2020, la ville de Morombe connaît des perturbations dans la fourniture de l’électricité. Les groupes électrogènes tombent en panne et à plusieurs reprises. D’autres y sont expédiés mais tombent aussi en panne car ont déjà présenté des défaillances dans d’autres villes. Après le passage du cyclone Cheneso qui a causé la montée du niveau de la mer, les quelque vingt-mille âmes de Morombe, vivent dans le noir. La chaleur atteint pourtant les 34 degrés Celsius. « Les poissonniers et poissonnières sont les grands perdants car n’arrivent pas à écouler leurs produits faute de barre de glace pour leur conservation. Les clients non plus n’ont pas tous les moyens de se procurer de panneau solaire pour assurer la réfrigération des produits de la pêche, qui abondent pourtant après le passage du mauvais temps » raconte Marie Tatiane, journaliste locale. L’électricité défaillante porte également préjudice au tourisme car nombreux esquivent le passage à Morombe et prennent directement la route vers Andava­daoka. Sans parler des dommages économiques aux commerçants qui peinent déjà à se relever après le passage des grosses pluies.