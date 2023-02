FOOTBALL FÉMININ – Disciples FF en tête, talonné par AC SabNam

Deux clubs de Vakinanka­ratra en duel final. Deux équipes hôtes de la phase finale du championnat national de football féminin en l’occurrence Disciples FF et AC SabNam occupent respectivement la première et la deuxième place au classement provisoire après la deuxième journée d’hier à Antsirabe. Leader après un parcours sans faute de deux victoires en autant de matches, Disciples FF se hisse en tête avec un cumul de 6 points. Ce club a défait hier sur le score de 2 buts à 1 l’Ascuf Haute Matsiatra, après sa victoire d’entrée contre Mifa (8-0). L’autre formation de la ville d’Eaux, AC SabNam se trouve en seconde position, créditée de 4 points après avoir disposé hier de Mifa Analamanga par 3 à 2. L’AC SabNam et l’ASCUF se sont séparés sur un score nul et vierge lors de la première journée. Le titre se jouera entre les deux leaders. Le match à l’affiche de la troisième journée entre ces deux équipes de Vakinankaratra prévu ce dimanche 5 février tranchera qui sera le club champion de Madagascar cette saison. Le vainqueur à ce duel de choc remportera le sacre mais un match nul sera aussi suffisant pour Disciples FF de l’emporter.