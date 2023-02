FESTIVAL INTERNATIONAL – Le court métrage des réalisatrices africaines sollicité

Afin de donner plus d’échos au travail des femmes africaines dans le monde du cinéma, en particulier dans la réalisation des courts métrages, l’appel à film pour la troisième édition du festival international des films de femmes est ouvert jusqu’en mois d’août 2023. Honneur aux femmes. Les réalisatrices des pays africains auront la chance de participer à la nouvelle édition du festival international des films de femmes qui aura lieu à le 6 au 11 Février 2024 à Cotonou au Bénin. Pour cela, les intéressées devront postuler leur candidature en envoyant leur court métrage en ligne. «Le festival a pour but de montrer le travail des femmes réalisatrices africaines parce que nos films ne sont pas suffisamment vus, il a également pour but d’inciter les femmes à faire du cinéma et de la réalisation en particulier. Aujourd’hui sur 100 réalisateurs seulement 21 sont des femmes. C’est donc important qu’on soit plus présente » affirme Cornélia Glele, Directrice du festival. À la dernière édition en 2022, le prix du meilleur documentaire avait été remporté par la réalisatrice malgache Koloina pour son film «ELLES». «Après la première phase, nous allons faire un tri en éliminant les films envoyés par les hommes et les longs métrages. Ensuite nous enverrons les films à un comité de sélection qui choisira une douzaine de films pour le festival» ajoute-t-elle. Les lauréats recevront un trophée et une récompense financière.