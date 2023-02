FARAFANGANA – Un gardien porté disparu en mer

Un saboteur a coupé la corde d’amarrage d’un canot pendant que ses trois gardiens dormaient à bord, mercredi, à Farafangana. Un de ces derniers reste introuvable.

Un grand désarroi parmi la famille d’un gardien, à Farafangana. Celui-ci est porté disparu en mer depuis mercredi. Ses deux collègues ont été retrouvés vivants.Ils ont été victimes d’un acte malveillant. Tous les trois chargés de sécuriser un canot baptisé Tsivahiny VII dormaient à bord au cours de la nuit de mardi à mercredi. L’embarcation flottait dans le port d’Anosinakoho où elle était amarrée. Un saboteur y est passé vers minuit et a coupé le cordage. La houle a alors emporté le canot et ses gardiens. Son moteur hors-bord n’a pas pu être démarré. En proie à une grande agitation, un de ses occupants l’a quitté et a nagé. Un pêcheur l’a repéré et secouru lorsqu’il n’était plus loin de la plage. Il a immédiatement alerté les autorités vers 2h30 du matin.

Quatre gendarmes ont diligenté une recherche. Ils ont demandé l’aide de tous les piroguiers pour qu’ils mènent également la leur. Une vedette a été utilisée pour l’opération de sauvetage. Le lendemain, soit jeudi vers 11h30, le canot a été découvert par des pêcheurs à trente-cinq kilomètres, à l’est d’Andakara-Vohindava, dans le district de Vohipeno.

Fatigué

Seule une personne restait à l’intérieur. Bien vivante, elle a été ramenée à la plage à 15h. Le préfet, les responsables de l’agence portuaire maritime et fluviale (APMF) et le commandant du groupement de la gendarmerie Sud-Est qui ont coordonné les secours sont venus le récupérer. Ce second miraculé a raconté qu’il n’a pas bougé du bateau pour attendre son sauveur. « Floret [ndlr : l’autre indemne] a sauté et nagé. Un rameur qui rentrait vers 23h30 l’a tiré de la mer. Zafy [ndlr : leur collègue introuvable] a lui aussi plongé dix minutes après le départ de Floret », relate-t-il. Fatigué, il a été transféré et placé sous soins au centre hospitalier de référence du district de Farafangana. La vedette transportant l’unité de secours et techniciens est repartie hier à 8h du matin pour rechercher le dernier gardien et réparer ou remorquer le canot. Une enquête a été ouverte pour identifier l’auteur du sabotage.