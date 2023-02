CONSEIL DES MINISTRES – Feu vert pour l’appel aux observateurs électoraux

Garantir la transparence et la crédibilité des élections. C’est la raison avancée à la décision prise en Conseil des ministres, mercredi. Une décision qui consiste à autoriser l’appel à des observateurs électoraux nationaux ou internationaux pour les différents processus électoraux à venir, dont la présidentielle qui se tiendra à la fin de l’année. La décision du Conseil des ministres fait suite à une demande de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), au regard du rapport de la réunion hebdomadaire de l’Exécutif. Selon les indiscrétions, cette demande de la CENI découle d’une proposition faite par les Partenaires techniques et financiers (PTF), durant une réunion fin janvier. Le Système des Nations Unies, l’Union européenne et l’Union africaine ont pris part à cette réunion avec le bureau central de la Commission électorale. Le feu vert de l’Exécutif à l’appel aux observateurs électoraux s’adresse aux entités internationales, aux pays étrangers, aux organisations non gouvernementales et organisations de la société civile, nationales ou internationales. Leur participation à l’observation des processus électoraux qui se tiendront à Madagascar seront néanmoins conditionnés par un agrément par la CENI. Selon la loi organique sur le régime général des élections et des référendums en effet, “les organisations non gouvernementales, associations ou groupements, désireux d’être agréés par la CENI à surveiller le déroulement des opérations de vote jusqu’à l’acheminement du procès-verbal à la Commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements au niveau territorial doivent justifier d’une existence légale. À cet effet, ils désignent des observateurs dont le nombre maximum dans un bureau de vote est limité à trois”. À la lecture du rapport du conseil des ministres, un point intrigue. Il y est indiqué que les observateurs électoraux sont invités à s’impliquer dès les préparatifs du vote. Ce qui serait une première. Le format classique est que les observateurs investissent le terrain quelques temps avant le vote, notamment à partir de la campagne électorale, durant le vote et lors du traitement et la proclamation des résultats. Cette invitation de l’Exécutif à s’impliquer dès les préparatifs pourrait être une manière de montrer patte blanche alors que l’opposition s’applique à marteler ses appréhensions vis-à-vis du processus électoral.