CATASTROPHES NATURELLES – Un centre national de coordination des urgences mis sur pied

Réponse rapide. Le Centre national de coordination des opérations d’urgence au sein du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) est officiellement opérationnel depuis hier. Ce centre assure de coordonner les opérations de riposte aux situations d’urgence lors des catastrophes naturelles et divers aléas climatiques. “ Le centre serait une réponse rapide et appropriée aux crises. Il sera aussi un centre de réponse rapide aux urgences. Le centre va assurer la préparation à toutes situations nécessitant une intervention rapide. Je suis confiant de la gestion efficace de situation d’urgence grâce à la mise en place de ce centre”, indique le Général Elack Olivier Andriankaja, directeur général du BNGRC, hier. En plus d’un centre de coordination, le centre sera équipé d’un call center et d’un mécanisme de plainte. Les contributions du PAM à hauteur de 160 000 USD ont permis de cofinancer la réhabilitation du centre opérationnel, aménager un call-center entièrement doté en matériels informatiques. Doter le centre en matériels informatiques à utiliser pour la gestion des urgences et en drones et accessoires pour l’évaluation des risques, le mapping et la cartographie en urgence.Le budget du PNUD à hauteur de 161 000 USD était alloué d’une part aux travaux de réhabilitation du BNGRC. Pour établir le centre et étoffer le parc informatique de cette structure qui sera le centre névralgique de gestion de crise et des urgences à Madagascar.