Appel à la solidarité du camp présidentiel.

Le parti Hiaraka isika, conduit par Camille Vital, ambassadeur à Maurice, a tenu une conférence de presse, hier, à Ambatobe. Une sortie médiatique pour affirmer le soutien de cette formation politique au président de la République et son attachement à la coalition présidentielle “Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina” (IRD). Le parti Hiaraka isika en appelle justement à la solidarité dans les rangs du camp présidentiel d’autant plus que la course à la magistrature suprême approche. C’était aussi une occasion pour Camille Vital de réaffirmer son soutien au chef de l’État. Ceci tandis que des figures du Hiaraka isika dans la région Sud-Ouest s’affichent aux côtés d’autres aspirants à la présidentielle.