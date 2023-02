7E TRAIL D’IBITY – Courir pour lutter contre la malnutrition

Une course pour la bonne cause. La 7e édition du Trail d’Ibity organisé par l’Associa­tion Antenna Technologie Antsirabe (ATA) le 2 avril. L’association ATA œuvre dans le domaine de la lutte contre la malnutrition à travers ses divers projets dans la région du Vakinankaratra et la commune rurale Alatsinainy Ibity. Elle organise ce Trail afin de récolter des fonds pour lutter contre la malnutrition. Trois épreuves sont au programme à savoir la distance de 30km, une course de montagne technique réservée aux 20 ans et plus, la moyenne distance de 12 km pour toute personne à partir de la catégorie minime et la course de 2km pour ceux qui veulent découvrir le trail ainsi que les enfants. Le parcours fera découvrir aux participants le Mont Ibity, riche en biodiversité et perle de la commune rurale d’Ibity située à 25km au sud d’Antsirabe. C’est un site exceptionnel propice à la randonnée et au tourisme sportif. Les inscriptions sont ouvertes du 2 février au 20 mars, au kiosque ORTANA au jardin d’Antaninarenina et aussi au bureau ORTVak enceinte de la chambre de commerce à Antsirabe. Il est obligatoire pour les participants à la course de 30km d’amener outre le dossard, un sac pour transporter une réserve d’eau d’un litre et demi, un sifflet, une bande de contention élastique et adhésive, une réserve alimentaire et un téléphone portable. Et les concurrents à la course de 12km devraient porter un sac à dos contenant un litre d’eau. Plus de mille coureurs sont attendus pour cette version 2023.