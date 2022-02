Transition énergétique – Le projet Volobe, des atouts à faire valoir

Les dernières coupures intempestives de l’électricité ont démontré une certaine limite de la production. Il est temps de concrétiser les promesses de la transition énergétique.

Un projet qui n’attend que sa concrétisation. C’est celui de la centrale hydroélectrique de Volobe dans la région Atsinanana. Qui, par ses capacités productives, peut résoudre les gros problèmes posés par le déficit de production en électricité. À l’origine des éternels délestages. Rémy Huber, directeur général de la Compagnie générale de l’hydroélectricité de Volobe, CGHV , fait part de ses convictions. « L’avenir de Madagascar repose sur son indépendance énergétique et la décarbonation de sa production électrique pour faire face à la fois au changement climatique et à sa croissance économique : Cela passe obligatoirement par le développement des grands projets hydroélectriques. Mobilité des personnes, transport des marchandises, production industrielle et numérique… L’énergie électrique est au cœur de notre société et de nos activités quotidiennes. C’est une priorité majeure de développer des moyens de subvenir à ses propres besoins en énergie. Madagascar a ses potentiels, c’est une terre hydroélectrique. Revenir en arrière en ne poussant pas vers la réalisation le projet de Volobe n’aurait pas de sens, aussi bien pour le développement régional de Toamasina et de son grand port que de Madagascar en général. »

Il a tout à fait raison quand des entreprises, petites, moyennes ou des grosses unités industrielles ont souffert des longues coupures de courant ces derniers jours. Ce qui a entravé la relance des activités économiques encore convalescentes par la persistance de la propagation du coronavirus. Pour cette année, les promoteurs du projet Volobe attendent une avancée dans la finalisation du dossier. Ils annoncent, sur le plan technique « l’année 2022 est cruciale pour le projet après six ans de développement aussi bien sur le plan technique que socio-environnemental. Le suivi hydrogéologique sur le fleuve Ivondro va continuer en collaboration avec les cabinets techniques spécialisés reconnus au niveau national et international. Il s’agit d’un suivi journalier et hebdomadaire sur le site en amont et en aval du fleuve. Des données hydrologiques sont disponibles depuis 1901. La continuité de l’étude sur le débit écologique (pour les espèces aquatiques : faune et flore) , l’étude géotechnique complète et validée par la Banque mondiale pour le début des travaux (souterrains et fondation du barrage) et déjà déposée auprès du ministère de tutelle. Le suivi piézométrique continue dans la nappe phréatique et de la qualité de l’eau du fleuve, la finalisation des études d’impact socio-environnementales dans l’optique de l’obtention du permis environnemental et autres autorisations. Et l’avancement vers le processus de finalisation des contrats EPC pour les travaux de construction ».

Mille emplois directs

Ils espèrent « la concrétisation des signatures des contrats de concession et de vente, le renforcement de partenariat multisectoriel, le processus de mise en place du comité de suivi et des recommandations ». La réalisation du projet va générer cinq cents à mille emplois directs, l’aménagement hydroélectrique de Volobe amont a été développé depuis 2015 par un consortium constitué par des compagnies renommées internationales et nationales afin de produire une électricité de 750 GWh/an avec une puissan ce de 120MW. Pas moins de trois mille personnes ont été bénéficiaires des actions sociales générées par la présence de la CGHV pour les populations vivant autour de cette giga-construction.

Au mois de novembre, le président de la République Andry Rajoelina a déjà donné son accord de principe pour concrétiser cette réponse adéquate aux besoins en énergie renouvelable du pays. Des associations de la société civile des régions Atsinanana, des Groupements économiques d’envergure nationale et des bailleurs de fonds, ont incité les autorités à accélérer le mouvement de la transition énergétique, via Volobe. Une des pierres angulaires de la réussite attendue.