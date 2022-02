Tennis – Le Junior Tennis Initiatitve relancé

Se démarquer. La Fédé­ration malgache de tennis dirigée par son président, Soloniaina Rakotomaniraka, a terminé sa première réunion à l’ACSA à Ambohidahy, le lundi 31 janvier. Consciente de l’attente des amoureux de la petite balle jaune, la nouvelle équipe de la Fédé­ration malgache de tennis veut apporter la sérénité, un nouveau souffle au tennis malgache et redorer un peu plus le blason de la discipline. Le président de la FMT a expliqué que « l’objectif est de développer et de démocratiser le tennis malgache. Pour y parvenir, nous allons prioriser la formation des entraineurs dans tout Madagascar. Nous allons aussi remettre en route la JTI (Junior Tennis Initiative) qui est un programme de développement du tennis dans la catégorie des 14 ans et moins, dont le financement est assuré par la Fédération internationale de tennis », assure-t-il. La FMT ne travaille pas seul pour atteindre ce développement, le ministère de la Jeunesse et des sports travaille de concert avec la Fédération et l’ITF a déjà donné son accord pour l’ouverture d’une école de tennis dans chaque club, d’où l’importance des entraineurs.

Ces derniers temps, le tennis malgache a un peu perdu ses repères et les athlètes ont lutté seuls pour honorer les rencontres ou tournois hors de Madagascar. Issu du Vakinankaratra, le nouvel homme fort du tennis malgache travaille de concert avec la ministre coach de la région, Lalatiana Andriatongarivo Rakotondrazafy.

Cette dernière apportera son aide par l’octroi du centre d’accueil à MaibahoakaIvato afin de recevoir les délégations venues des régions à chaque évènement tennistique, y compris les frais de déplacement pour rejoindre le centre.

La nouvelle équipe de la FMT est consciente des enjeux qui l’attendent. Dans moins de vingt mois, Mada­gascar abritera les JIOI de 2023. La Fédération commence dès maintenant la préparation des tenniswomen et tennismen qui défendront les couleurs de Madagascar.

Des tournois de sélection dans chaque ligue démarreront prochainement et Soloniaina Rakotomaniraka, avec l’aide de la direction technique nationale, dirigera son équipe pour détecter les joueurs qui ont du potentiel avant le championnat national.

Antsirabe a déjà réalisé le sien. Les meilleurs joueurs issus de chaque ligue avec les habitués des rencontres et tournois internationaux fourniront le contingent de l’équipe nationale aux prochains Jeux des iles.