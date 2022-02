RSE – BNI Madagascar auprès des nécessiteux

Durant la matinée du 31 janvier, en guise de solidarité avec les nouveau-nés et leurs mamans ainsi que les enfants malades et leurs familles, une délégation de BNI Madagascar, conduite par Alexandre Mey, directeur général, s’est rendue à l’Hôpital Mère et Enfants d’Ambohimiandra et au Centre hospitalier universitaire (CHU) gynéco-obstétrique de Befelatanana GOB, pour leur offrir près de deux cents sacs contenant des produits de première nécessité.

Cette initiative fait partie intégrante des actions RSE du premier réseau bancaire qui, à travers le programme Salama BNI, participe déjà activement à la réduction de la fracture sanitaire ainsi qu’à l’amélioration de l’accessibilité et la qualité des soins pour les personnes vulnérables, notamment les mères et les enfants dans les centres de santé de base II.

Cela, en conformité avec le troisième Objec tif de Développement Durable préconisant les actions « permettant à tous de vivre en bonne santé et promouvant le bienêtre de tous à tout âge ». Les responsables de ces établissements hospitaliers et les bénéficiaires ont manifesté leur reconnaissance à l’endroit de l’équipe de BNI pour cette action qui tombe à pic dans le contexte socio-économique difficile.