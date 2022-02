Jeux olympiques d’hiver – Six skieurs africains en lice

Le continent noir engagera six skieurs pour les Jeux Olympiques d’hiver 2022, dont la cérémonie d’ouverture se tient ce vendredi à Beijing, capitale de la Chine.

Le moment tant attendu est arrivé. Le coup d’envoi des Jeux Olympiques d’hiver 2022 sera donné officiellement ce vendredi 4 février. La cérémonie d’ouverture est prévue à 20 heures, heure locale, 15 heures, heure malgache. Ces XXIVes Olympiades représentent une étape importante pour l’Afrique. En effet, le continent noir engagera un contingent assez important.

Six skieurs africains seront présents au rendez-vous pékinois. Madagascar en compte deux en ski alpin, comme nous l’avons rapporté à plusieurs reprises dans nos précédentes éditions. Citons Mialitiana Clerc dans le tableau féminin et Mathieu Neumuller dans le tableau masculin. Ils disputeront le slalom et le slalom géant. Viennent s’ajouter à eux le Nigérian Samuel Ikpefan en ski nordique, ainsi que le Marocain Yassine Aouich, le Ghanéen Carlos Maeder et l’Erythréenne Shannon Abeda, tous en ski alpin. Ils entreront en lice à partir de ce dimanche 6 février.

Les athlètes sont arrivés dans la capitale chinoise en début de semaine. Puis ils ont effectué leurs premières séances d’entraînement. « Nous y sommes. Les premiers entraînements se sont déroulés dans les meilleures conditions, sous un ciel bleu», poste notamment Mialitiana sur les réseaux sociaux.

Nid d’Oiseau

Avant le début de la compétition, place à la cérémonie tout d’abord. Les abonnés aux différents fournisseurs d’accès satellite pourront la suivre en direct sur France 2 et Eurosport. Comme cité précédemment, celle-ci débutera à 15 heures, heure malga­che. Le show s’annonce grandiose dans le magnifique « Nid d’Oiseau », site historique inauguré lors des JO d’été 2008 et qui sera de nouveau mis à contribution pour ces JO d’hiver 2022. Le show durera environ deux heures. La mise en scène a été confiée au réalisateur de renom Zhang Ymou, qui avait déjà fait sensation en 2008.

Une centaine de délégations défileront à cette occasion. Pour Madagascar plus particulièrement, Mialitiana et Mathieu seront vêtus d’un blouson polaire sur lequel trône le drapeau malgache. La tenue a été fabriquée par la marque française Nivose 1933.

Les JO d’hiver 2022 en chiffres, c’est trois mille athlètes venant de quatre vingt onze pays. Ils s’affronteront dans quinze disciplines différentes, sur cent neuf épreuves. La compétition s’étalera sur deux semaines. Soit jusqu’au dimanche 20 février.