Football – Égypte : Arnaud portera le n°27

El Gouna FC a annoncé officiellement l’arrivée d’Arnaud Randrianantenaina, dans la nuit de mercredi. Et ce, en dévoilant une photo de l’international malgache avec son nouveau maillot.

Le jeune attaquant portera le numéro 27 chez les Gounies. Le cliché a été accompagné d’un post ironique : « Attention : n’essayez pas de lire le nom ».

L’avenir de Yaya s’écrit désormais dans le Nord-Est de l’Égypte, où se situe la ville d’El Gouna, sur les bords de la mer Rouge. Il intègre un club fondé en 2003. Il évoluera en première division égyptienne. Son contrat professionnel s’étale sur deux ans. À 21 ans, Arnaud découvrira un deuxième championnat étranger, après celui de La Réunion.

Arnaud a déjà démontré tout son potentiel chez les Barea. En témoignent ses performances lors des éliminatoires du CHAN, par exemple. Vu son jeune âge, il dispose encore d’une immense marge de progression. Tous espèrent qu’il continuera son ascension en Égypte, dans l’optique d’atteindre le but ultime qui est de jouer en Europe.

En parlant du Vieux Continent justement, l’ancien joueur de la CNaPS Sport avait déjà failli y poser ses valises auparavant. On se souvient de son test chez Grenoble FC au début de l’année 2020. Mais la transaction avait capoté malheureusement. Le club français « avait pourtant bon espoir de m’engager », regrettait-il à l’époque.

Ce n’était que partie remise. Un an et demi plus tard, il quittait finalement Madagascar. Il prenait alors la direction de La Réunion en juin 2021. En janvier 2022, il s’est envolé pour l’Égypte, afin de signer pour El Gouna FC. Aujourd’hui, il est désormais un membre à part entière du club maghrébin.