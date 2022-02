Cyclone Batsirai – Les directions régionales du MICC mobilisées contre les spéculations

Pour faire face à l’arrivée du cyclone Batsirai, des réunions se sont tenues. Des réunions, avec les autorités comme les gouverneurs et les préfets, ont été organisées dans de nombreuses régions. Participant à ces réunions, les directions régionales du Ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC) sont mobilisées contre toutes formes de spéculations. Le MICC a déjà pris des mesures pour que les réserves de produits de première nécessité (PPN) et de carburant dans chaque région soient suffisantes. Des dizaines de milliers de tonnes de riz ont été expédiées pour les régions.

Dans la Région de Bongo­- lava, la collecte excessive des PPN et de carburant n’est pas autorisée jusqu’au dimanche. Par ailleurs, tous les commissaires et contrôles de commerce de chaque région seront également sur terrain pour surveiller les prix. En cas d’abus, le numéro 0343081234 du MICC reste ouvert au public.