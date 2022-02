Atsinanana Rugby – Six joueurs U20 présélectionnés

Atsinanana rugby commence à s’affirmer sur la scène sportive malgache, surtout au niveau des jeunes. Six jeunes joueurs (Rojo Nirina Rakotondrazaza, 19ans 3/4 Centre, Andoniaina Tanjona Rajaonarivelo, 19 ans Arrière, Tojoniaina Zacharie Alain José, 19 ans 3/4 Centre, Eloi Luciano Ramanambitana, 19ans Pilier, Heroll’s Brian Ranaivomanantsoa, 18ans Pilier, Wilisse Razafin­- dramavo 19 ans Pilier) dans la catégorie U20 sont présélectionnés pour former l’équi­pe nationale Makis.

Ce n’est pas une surprise car Atsinanana rugby, sous l’impulsion du fondateur de l’Academy Rugby Atsi­nanana, Dina Andriantanjona Rantenainarisoa, investit beaucoup pour que la discipline dans la partie orientale de l’Ile se développe et trouve une place importante au sein de l’ovalie malgache. Ce n’est pas une surprise si ses six joueurs sont présélectionnés.

Les joueurs trois quarts présélectionnés ont de l’expérience car ils ont déjà formé l’équipe nationale des Makis U16 qui a pris part et a remporté le tournoi AROI 2020 organisé à Madagascar. Ces jeunes présélectionnés issus d’Atsinanana rugby ont la chance d’aller plus loin, vu leur physique et leur expérience.