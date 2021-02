Santé Boeny – Un cas grave en traitement au CHU mahavoky atsimo

La situation épidémiologique du covid-19 dans la région Boeny à la 5ème semaine pour cette année 2021 fait état d’un cas grave en traitement au CHU de Mahavoky atsimo depuis quelques jours.

Au total, cinq nouveaux cas confirmés de coronavirus sont recensés dans le district de Mahajanga 1 dont trois suivent un traitement à domicile, et les deux autres sont hospitalisés au centre de traitement du CHU à Mahaovky atsimo.

Depuis le 17 mai dernier, quatre cent quarante personnes ont été testées positifs à la pandémie dans la région Boeny, dont quatre cent deux dans le district de Mahajanga 1 et 1354 tests au PCR ont été réalisés jusqu’à hier 3 février. Le taux de positivité affiche 32.50% pour un taux de létalité de 2.95%.

Une épidémie de grippe sévit à Mahajanga ces derniers jours et est caractérisée par une quinte de toux, de la fièvre et des courbatures chez les grandes personnes. La chaleur ces derniers temps, avec un thermomètre qui affiche plus de 36°C, favorise la maladie.

Les pluies sont également rares à Mahajanga.