Problème d’eau-Antananarivo – Le forage comme solution d’urgence

La création de forage pour pallier l’insuffisance d’eau a débuté. Ambohidrapeto en a eu la primeur.

Le premier forage vient d’être achevé dans le fokontany d’Antsahamasina dans la commune Ambohi­drapeto, district Atsimon­drano. Un forage peut produire 1 à 2m3 d’eau par heure. L’énergie sera alimentée par des plaques solaires ou par branchement sur le réseau électrique de la Jirama. L’eau est tirée à partir de la nappe d’arène se trouvant entre 25 à 60 mètres sous le sol.

En ce qui concerne la question cruciale de la mise à disposition de l’eau, ainsi que sa potabilité, une unité de traitement bactériologique va accompagner chaque point d’eau. Il s’agit d’une unité de traitement bactériologique et physico-chimique compact. Un bâtiment sera érigé pour la protection des installations et le gardiennage.

« Des études hydrogéologiques et des enquêtes piézométriques ont été menées conjointe- ment dans plusieurs zones afin d’assurer la qualité de l’eau, et ce en collaboration avec l’IOGA ou Institut et Observatoire de Géophysique d’Antananarivo (IOGA), le ministère de l’Eau, de l’hygiène et de l’Assainisse – ment et la Jirama », explique Voahary Rakotovelomanan­tsoa, ministre de l’Eau, de l’assainissement et de l’Hygiène (MEAH).

Distribution

Cent-douze mille personnes dans le fokontany Antsa­hamasina pourront tirer profit du forage. « Nous sommes confrontés à un problème récurrent en approvisionnement en eau potable. L’eau ne sort du robinet que vers 3h du matin. Et la coupure survient entre 6 à 7 heures du matin. Les habitants utilisent les puits mais ceux-ci sont également à sec du fait du déficit pluviométrique », explique Olga Elisabeth Razanamiaritsoa, adjoint au niveau du fokontany Antsa­hamasina Ambohidrapeto.

Un comité de gestion sera mis en place au niveau du fokontany afin d’assurer la distribution équitable de l’eau. « Tous les habitants pourront avoir de l’eau. Un contrôle particulier sera effectué auprès des fontainiers qui revendent l’eau à 500 ariary le bidon. Les carnets de fokontany seront requis à ceux qui vont s’approvisionner en eau. Cette disposition est prise afin de limiter les spéculations », enchaîne le ministre de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène.

Mis à part le forage dans le fokontany Antsahamasina, commune Ambohidrapeto, des travaux analogues seront entrepris dans d’autres sites, entre autres, Andraisoro ou encore à Tsarahonenana et Ankatso. Etudiée en conseil des ministres, il y a une semaine, l’installation de forage a été avancée afin de solutionner le problème d’approvisionnement en eau potable dans la capitale et ses périphéries.