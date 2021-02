Mananara-Nord – Un opérateur économique brûlé vif

Victime d’un complot monté par sa belle-famille, un collecteur de vanille a poignardé sa femme et sa belle-mère. Appréhendé un jour après, il a trouvé une mort tragique.

Un différend familial figé dans un cercle vicieux. Dans la soirée d’avant-hier aux alentours de 19h30, un opérateur économique, âgé d’une quarantaine d’années, a été lynché à mort puis brûlé à Mananara-Nord. Ce chef de famille, originaire de la région Sud-Est, a été battu et torturé à mort pour avoir poignardé son épouse et sa belle-mère. Grièvement blessées, ces dernières sont toujours placées sous soins intensifs. Dernièrement, une transfusion sanguine s’est avérée vitale pour les arracher à la mort.

L’opérateur économique qui a trouvé une mort des plus tragiques effectuait la collecte et la revente de vanille à Mananara-Nord. En s’installant dans le district, il s’était marié avec une femme de la région. Alors que le business du couple a fructifié, d’après la police judiciaire, l’épouse a demandé le divorce tout en s’accaparant pour elle toute seule et de manière fallacieuse tout le fonds de commerce. La jeune femme a bénéficié de l’appui inconditionnel de sa mère selon les informations recueillies et de pareilles malversations seraient courantes dans la région. Ne sachant plus à quel saint se vouer, l’opérateur aurait conduit une négociation ardue pour que sa part de l’investissement lui soit restituée mais il n’en fut rien.

Vengeance

Piégé par sa belle-famille, il avait planifié une vengeance. Faisant croire à sa femme et à sa belle-mère qu’il allait finalement renoncer à sa par t e t se plier malgré lui à la décision de divorcer, il avait donné rendez-vous dimanche à celles-ci. Le chef de famille leur aurait même indiqué qu’il allait quitter Mananara-Nord et qu’il allait faire ses adieux pendant cette dernière rencontre. Rassurées, son épouse et sa belle-mère se présentèrent au rendez-vous. Sans crier gare, il s’était déchaîné sur elles à coups de coutelas, puis s’évanouit dans la nature, les laissant pour mort. Les nouvelles autour de la tentative d’homicide firent le tour des environs. Envahis par la colère, les proches et amis des blessées lancèrent des recherches. Lundi, ils passèrent au peigne fin les environs mais en vain. Alors qu’ils pensaient que l’opérateur économique était déjà parti, bien loin de Mananara-Nord, ce dernier fut localisé à Antimora Sandaha, à environ 7 kilomètres du chef-lieu de district. Appréhendé en un éclair, il fut passé à tabac et traîné jusqu’au domaine de sa belle-mère, où il a été une fois de plus roué de coups. Pour en finir avec lui, ses bourreaux l’emmenèrent au bord de la mer. Agonisant, il a été brûlé vif quinze minutes plus tard. Aucune arrestation n’est jusqu’à maintenant signalée pour ce lynchage à mort.