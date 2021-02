Lutte contre le Kere – Mialy Rajoelina redonne espoir dans le Sud

Le miracle s’est opéré dans les villages fortement frappés par le kere, après le passage de Mialy Rajoe­lina, Première Dame, dans ces localités. Les semences de maïs et de légumes, les boutures de manioc qu’elle a mises en terre avec les habitants des communes d’Ifotaka, de Beraketa et d’Ampanihy, il y a deux mois, ont poussé. Les bénéficiaires sont aux anges, ils sont pleins d’espoir. « Si les aides comme celles-là continuent, cela pourrait nous aider contre le Kere, parce que nous vivons de la culture », indique une femme paysanne.

Mialy Rajoelina, accompagnée de son fils aîné, Arena Rajoelina, ainsi que des membres de l’association Fitia, qu’elle préside, est allée dans le Sud pour apporter un soutien aux femmes paysannes, au mois de novembre. Elle n’est pas venue les mains vides. Elle a remis du matériel agricole, dont des motoculteurs, des charrues, des motopompes, des arrosoirs, des brouettes, et cent-ving-tmille boutures de manioc, quatre-mille tonnes de semences de maïs et trois-cent tonnes de semences de légumes. Elle a participé à la plantation. Elle a, par ailleurs, offert de la nourriture aux plus vulnérables.