Lantosoa Rakotomalala – « Agissons dans l’intérêt général »

L’instabilité du prix du riz rythme le quotidien des consommateurs depuis plusieurs jours, sans que personne ne sache réellement quelle en est la raison. Lantosoa Rakotomalala, ministre du Commerce, de l’industrie et de l’artisanat, éclaire sur la situation. Elle souligne que le fait que les réserves sont largement suffisantes pour approvisionner le marché et avance des solutions à court, moyen et long termes. Interview.

L’Express de Madagascar. La quantité de riz pour ravitailler le marché est-elle suffisante?

Il faut souligner que nous sommes, actuellement, dans une période de soudure. Pour répondre à votre question, la quantité de riz est suffisante, malgré les circonstances. Que ce soit le riz local, ou le riz importé, les réserves sont suffisantes. Et ça se voit lorsque nous allons chez les détaillants. Les consommateurs ont un large choix selon leurs préférences et leurs moyens. Après tout cela dépend du choix des consommateurs. J’en profite pour souligner que le riz importé qui se retrouve sur le marché est issu des récoltes de l’année 2020. Les mots exacts sont donc, riz importé et riz de luxe. Contraire­ment aux idées reçues, nous n’importons pas de « stock tampon », comme il est communément appelé dans le langage courant.

Seulement, le consommateur lambda constate que les prix de toutes les différentes variétés de riz sur le marché, sont en hausse…

Nous avons et continuons de mener des investigations sur le sujet. Une étude comparative de la situation actuelle avec celle de l’année dernière, durant la même période est menée. Je le réitère, nous sommes dans une période de soudure. Il y a eu un retard des récoltes, à cela s’ajoute la pluie qui est arrivée tardivement. Après, si nous analysons l’échelle des prix sur les différents marchés, le plus bas est le Vary Tsinjo qui est vendu 430 ariary le kapoaka. Il y a le Maka­lioka, qui est à 850 ariary le kapoaka. Les deux variétés de riz dont les prix sont en hausse sont le Makalioka et le Vary Gasy, que certains nomment Vary Zanatany Pour les autres variétés, le prix est relativement tolérable. Et actuellement, les « Vary aloha » [les premières récoltes] arrivent sur le marché. Hier, par exemple, j’ai visité des localités limitrophes d’Antananarivo pour voir des rizeries. Elles ont beaucoup de travail.

Pourquoi la hausse des prix touche-telle particulièrement le Vary Gasy et le Makalioka qui sont pourtant produits localement?

Il y a deux semaines, j’étais à Ambaton­drazaka et Amparafaravola, pour faire une investigation sur le riz Makalioka. J’ai visité les rizeries et parlé avec les collecteurs, il n’y avait pas de riz. Nous avons même vérifié les entrepôts. Actuellement, nous constatons que le riz commence à sortir. Je veux dire ici, que les agriculteurs commencent à sortir leur stock. Il faut souligner que le marché du riz comprend plusieurs étapes impliquant plusieurs acteurs. La première étape est au niveau des agriculteurs. C’est pour cela que nous travaillons avec le ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, puisqu’il faut tenir compte des agriculteurs, de leurs pratiques, mais aussi, de leur relation avec les établissements de microfinance qui leur accordent des prêts.

Vous affirmez que la quantité de riz est suffisante pour couvrir les besoins de la population. Les autorités étatiques affirment que la hausse des prix est causée par les spéculations. Seraient-elles encore si fortes, au point d’empêcher une stabilité, voire une baisse du prix du riz?

C’est une question que bon nombre d’observateurs et même nous, au ministère nous nous posons. Si l’on regarde de plus près, il y a au moins dix variétés de riz sur le marché. Seuls le prix du Makalioka et celui du Vary Gasy posent problème. Oui, nous pouvons dire qu’il y a des spéculations. Même les agriculteurs peuvent faire des spéculations. Une bonne régulation du marché nécessite une collaboration interministérielle. Il faut suivre de près les différentes étapes de la filière riz. J’en appelle, cependant, à la synergie des différents acteurs. Une prise de conscience et de responsabilité est nécessaire en cette période de soudure. Le marché est libre, certes. Seulement, agissons dans l’intérêt général. Pour l’État, l’objectif est de préserver l’intérêt de tous, de l’agriculteur jusqu’aux consommateurs.

Une question se pose, toutefois. Qui sont ces spéculateurs?

Comme je vous l’ai dit, lors de nos descentes sur terrain, jusqu’au niveau des agriculteurs, nous avons constaté qu’il n’y avait pas de riz. À l’heure actuelle, pourtant, le riz commence à affluer sur le marché. Il nous faudrait renforcer les investigations. Je peux dire, néanmoins, qu’il y a des spéculations sur le riz Makalioka. Il ne faut, cependant, pas généraliser. Si l’on considère Antananarivo et ses environs, nous n’avons constaté des abus qu’au marché d’Ivato et ceux d’Atsimondrano. Des mesures ont déjà été prises. Nos investigations ont, par ailleurs, mise à jour les effets néfastes du secteur informel sur le marché. Lorsque nous vérifions les factures, plusieurs détaillants nous présentent des bouts de papier, sans aucune identification, ni règle des prix. Ce qui fait que tout se fait au gré du grossiste et du détaillant.

La situation actuelle résulterait-elle alors, d’une anarchie dans le système du commerce?

Je ne parlerais pas d’anarchie. Il faut pourtant une analyse approfondie pour trouver des solutions aux maux de ce pays que sont, le pouvoir d’achat et l’approvisionnement du marché. Cela ne peut pas se faire qu’en surface. Il faut une investigation approfondie. Je parle de secteur informel et de facturation, alors que le sujet est le riz, puisque c’est un phénomène de masse à prendre en considération. Il y a un effort colossal que nous déployons pour y remédier, en collaboration avec le ministère de l’Economie et des finances. Il y aura la mise en place d’une carte de commerçant. Ça ira jusqu’à la digitalisation. Normaliser le système est un défi personnel que je me lance.

Comment comptez-vous procéder?

Il faut commencer par l’éducation des acteurs, que ce soit les consommateurs ou les commerçants. L’éducation est la base, j’en suis convaincue. La formalisation est, également, une réforme de base dans laquelle nous devons nous engager, pour ne plus nous complaire aux approximations dans la manière de fixer les prix avec comme conséquence, la situation à laquelle nous faisons face, maintenant.

Mais, face à la hausse des prix, quelle est la solution?

Je le réitère, les offres sont diverses sur le marché et la population a le choix entre les différentes variétés proposées, avec les prix qui y correspondent. Nous prenons, néanmoins, nos responsabilités face aux abus et spéculations. Il ne faut pas oublier, toutefois, que la production de riz, à Madagascar, est entre les mains de millions d’agriculteurs. La crise sanitaire a été révélatrice du comportement de ces derniers. Comme il n’y avait pas d’événement nécessitant de l’argent, la plupart a préféré garder son riz. Aucune disposition n’interdit les rétentions de stock par les agriculteurs. Un fait que la loi sur le commerce interdit aux grossistes et détaillants.

Un point intrigue. Si à un moment donné, lors de vos investigations sur terrain, il n’y a pas eu de riz, les agriculteurs ont donc bien procédé à des rétentions de stock?

Il y a le retard de la pluie. Comme je l’ai dit, il faut comprendre le comportement des agriculteurs. Le cycle vie d’une personne, d’une famille durant une année et le cycle agricole sont interdépendants. Cela pilote aussi le marché. Ce qui fait que la remontée du produit jusqu’aux détaillants dépend de millions d’individus. Il faudrait voir avec le ministère de l’Agriculture comment amener les agriculteurs à changer de comportement pour atténuer les conséquences fâcheuses sur le marché.

À l’issue d’une réunion à Mahazoarivo, en décembre, le prix du riz a été fixé à 550 ariary le « Kapoaka ». Dans les faits, cela ne s’est pas trop ressenti.

Il faut préciser que cette mesure a concerné le riz importé. Ce tarif découle d’une étude sur la structure des prix du riz à l’importation. Le prix du riz importé a un impact sur la comparaison et les choix des consommateurs. Les objectifs fixés ont été atteints à 80%.

Pourquoi ne pas avoir pris pareille mesure sur le prix du riz local?

Puisqu’à cause de la crise, et en pleine période de soudure, il y a eu plusieurs incertitudes sur le riz local. Il y a eu ceux qui ont préféré stocker leur riz, le Vary aloha se faisait attendre, plus le facteur climatique. Je tiens, néanmoins, à rassurer qu’il n’y aucune crainte à avoir sur l’approvisionnement du marché. Que ce soit du riz local ou importé, les réserves sont largement suffisantes.

Récemment, l’État a mis sur le marché le Vary Tsinjo, issu de l’importation aussi. Pourquoi le riz importé n’arrive pas à tirer vers le bas le prix du riz local?

La structure de prix du riz importé est précise. Pour le riz local, cependant, il y a différents paramètres qui entraînent des incertitudes, comme le cycle agricole. Une meilleure information de la population pourrait s’avérer nécessaire sur ce point, afin qu’elle sache quelle variété de riz, de quelle partie du pays abonde sur le marché à tel moment de l’année. Le riz local assure 90% de la consommation. Seuls 10% de riz sont importés. L’influence du riz local est très importante.

À entendre notre échange, l’éducation et la normalisation seraient-elles donc, les solutions pour un meilleur pilotage du marché?

Ce sont des points-clés en matière de commerce. Éduquer les acteurs et normaliser le système de marché sont des objectifs à moyen terme que nous comptons mettre en œuvre dès cette année. La pandémie de la Covid-19 a mis en évidence plusieurs failles, comme la défaillance logistique. Les taxi-brousse sont les principaux moyens de transport des produits. Étant donné que ces véhicules de transport de personnes, en principe, ne pouvaient pas circuler, les produits restaient à quai. Pourtant, le transport de marchandises était autorisé. Inciter les investissements dans la logistique comme le transport et la conservation des produits agricoles est, aussi, une piste de normalisation.

Le marché libre est la politique économique appliquée à Madagascar. Certes, mais une intervention de l’État serait-elle envisageable, le cas échéant?

L’État reste le dernier recours. Nous n’en sommes pas encore là. Il ne faut pas généraliser la hausse. Ce n’est pas le cas. Je suis affirmative, non, ce n’est pas le cas. Face à la situation actuelle, et comme durant les moments difficiles de la crise sanitaire, nous privilégions, toutefois, le dialogue avec les acteurs. Le dialogue est la clé. Je réitère mon appel à une prise de conscience et une prise de responsabilité de tout un chacun, de chaque acteur du secteur riz. En cette période de soudure, il faudrait tenir compte de l’intérêt général.