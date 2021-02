CUA – Les marchands ambulants chassés à partir de lundi

Après l’assainissement sur les trottoirs de la Petite Vitesse et Tsaralalàna, la commune urbaine d’Antananarivo a été tranchante sur la situation des marchands ambulants vendeurs de fruits sur des calèches et en charrette qui pullulent dans la capitale, notamment au niveau des ronds-points, des arrêts bus. Les marchands ambulants augmentent en nombre et encombrent les trottoirs.

Une descente a été effectuée par la brigade mobile et la direction des marchés au niveau de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). Une descente destinée à sensibiliser les marchands concernés sur le contenu du Code municipal d’Hygiène (CMH) à libérer les trottoirs et les chaussées. Les marchands ambulants de fruits et légumes sur calèches ou en charrettes sont les plus concernés par cette interdiction.

Après la sensibilisation, les sanctions vont tomber, annonce la commune urbaine d’Antananarivo. « Les routes sont faites pour les voitures, les trottoirs pour les piétons, tandis que les marchés sont affectés aux marchands», indique Rija Randrianarisoa, directeur des marchés au niveau de la commune urbaine d’Antananarivo.