Budget – Collecte des doléances des communautés

Après Morondava l’année dernière, c’est au tour de Maintirano d’assurer le lancement des séries de conférences budgétaires régionales. L’évènement se tiendra ainsi dans le chef-lieu de région du Melaky du 8 au 18 février prochains. Les différents participants,les autorités locales, CTD, sociétés civiles, secteur privé, seront par ailleurs informés sur les réalisations, plus précisément les Programmes d’Investissement Privé (PIP) mises en place au sein de leur région au cours de l’année 2020 à l’issue de la dernière conférence régionale.

Dans ce contexte de lutte contre la pandémie Covid-19, les canevas seront complétés en ligne via un portail internet créé à cet effet. La mise en ligne du portail et le début du remplissage sont effectifs depuis avant-hier et prendront fin le 25 février 2021. Cette initiative permettra en plus d’améliorer le traitement des informations, et de faciliter la transmission des données. « Avec la validation prochaine du Plan Emergence de Madagascar, une loi de finances rectificative est envisageable » annoncent les responsables de la Direction générale des Finances et des Affaires générales (DGFAG).