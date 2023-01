SANTE AU TRAVAIL – L’épuisement professionnel est dangereux

Quand le travail tue à petit feu. « Je serais morte, à l’heure actuelle, si je n’avais pas démissionné de mon ancien travail. », nous livre Malala, ancienne responsable de communication d’une grande boîte à Antananarivo. Elle a souffert de l’épuisement professionnel, ou burn out, un problème de santé lié au travail, reconnu en France, mais encore peu connu à Madagascar, selon le Dr Lolona Ramanantsoa, coach en développement personnel et gérante du centre 11H11 à Isoraka. Malala se sentait tellement dans une impasse que la mort apparaissait en elle comme la seule issue. L’envie de sauter du balcon ou par la fenêtre lui revenait, souvent, à l’époque. Elle a décidé de démissionner pour prendre une longue pause. Le burn out découlerait des pressions professionnelles, associées au manque de confiance en soi, et qui génèrent du stress chronique, en milieu professionnel. La sensation de fatigue physique, la perte d’efficacité, sont les signes courants de cet épuisement professionnel. « Mon problème a commencé par la fatigue. Puis, je n’avais plus envie de faire quoi que ce soit. Je n’avais plus goût à rien. Moi qui aimais bien chanter, j’étais irritée lorsque j’entendais de la musique. Tout cela m’a fait tiquer. J’ai alors consulté un psychologue. Il m’a indiqué que mon système nerveux était à bout, et que c’était mon corps qui ne voulait pas se reposer. », raconte cette jeune mère de famille. Le centre 11H11 propose des thérapies aux personnes qui souffrent de ce problème de santé lié au travail. « Nous sommes là pour aider les personnes à aller mieux. La prise en charge est pluridisciplinaire. Il faut de l’accompagnement psychologique et une prise en charge du corps », souligne le Dr Lolona Ramanantsoa.