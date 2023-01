MANANJARY – Un bébé abandonné confié à un orphelinat

Abandon. Le jour de l’an, un piéton a été surpris d’entendre des cris venant des buissons, tout près du lycée Justin Manambelona, à Analanjavidy Mananjary. Il a profondément été ému d’y découvrir un adorable bébé abandonné. Le petit garçon a apparemment vingt-quatre mois, selon les témoignages recueillis. Il est bien habillé et en parfaite santé. L’homme qui l’a trouvé l’a récupéré et amené à leur chef de fokontany. Un appel à témoins a été effectué, mais personne parmi le voisinage ne connaît le pauvre bébé ni ses parents. Ils l’ont alors présenté à la brigade de la gendarmerie, vers 17h40. Le juge des enfants, membre du réseau de protection de l’Enfant, a ordonné le placement immédiat du nourrisson dans un orphelinat à Marofinaritra. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour essayer d’identifier l’auteur de cet abandon d’enfant. Certains supposent que le bébé serait un jumeau et au vu des coutumes, il a délibérément été rejeté par sa famille. Jusqu’ici, une collecte de renseignements territoriaux bat son plein pour dénouer l’affaire.