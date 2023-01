Les nouveaux apprenants en formation.

Les nouveaux apprenants à l’Ecole nationale supérieure de police (ENSP), à Ivato, et à l’Ecole nationale des inspecteurs et des agents de police (ENIAP), à Antsirabe, ont démarré officiellement leur formation la semaine dernière. Une entrée officielle dans leur vie d’aspirants commissaires, officiers, inspecteurs et agents de police après une période d’imprégnation et de dernières sélections de quarante-cinq jours composées d’épreuves intellectuelles et physiques, où ils doivent acquérir le sens de la discipline, notamment, les relations interpersonnelles, le sens de la responsabilité et l’assiduité. Les quelque mille trois-cents élèves de l’ENIAP ont été présentés sous les drapeaux le 27 décembre et les soixante-douze pensionnaires de l’ENSP l’ont été le 31 décembre. Le but est qu’ils soient immédiatement opérationnels dès la fin de leur formation. Ils seront, notamment, déployés dans les nouvelles directions régionales du ministère de la Sécurité publique et les nouveaux commissariats.