INCENDIE-CITÉ VONTOVORONA – Les étudiants victimes d’incendie relogés à titre provisoire

Après le terrible incendie du Bloc 15 qui s’est déroulé le 2 janvier dans la cité universitaire Vontovorona, les occupants du Bloc n’ont pas où se loger dès la reprise des cours. Une organisation a été prévue afin d’abriter ces étudiants provisoirement le temps de trouver des solutions plus pérennes. Provisoirement, les étudiants concernés ont été installés dans la salle polyvalente. Pour d’autres concernés, ils devraient être relogés dans d’autres chambres disponibles dans la cité universitaire. « Une solution a été proposée après une réunion entre le ministère concerné et l’association des étudiants au niveau de l’ESPA. Il a été décidé que des chambres seront libérées pour accueillir ces étudiants », indique président de l’Association des Etudiants en Polytechnique d’Antananarivo. Une entité est mise en place afin de regrouper l’association des étudiants, le CROUA et d’autres. Cette entité sera destinée à recevoir et à coordonner toutes les aides et dons que les sinistrés reçoivent. Cinquante étudiants de l’ESPA sont directement concernés par le sinistre qui s’est déroulé le lundi dernier. Hier, ces étudiants ont reçu des dons de la part du MESUPRES et du CROUA. Il s’agit de PPN, des stylos et des cahiers. Ces dons seront destinés à être distribués dès la reprise des cours la semaine dernière.