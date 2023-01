FOOTBALL – BAREA CHAN – Première journée d’entraînement en Tunisie

Les Barea ont effectué hier, à Tarabak, deux séances d’entrainement plutôt consacrées au travail technique. Ils y joueront deux matchs amicaux contre les Congolais et les Nigériens.

La délégation malgache composée de trente-quatre membres, dont vingt-trois joueurs et onze membres du staff technique et médical, a débarqué en Tunisie, dans la nuit de lundi à mardi. Le groupe est hébergé à l’Hôtel La Cigale dans la ville de Tarabak. Le stade d’entrainement et de match se trouve à peine à dix minutes de l’hôtel. Les Barea ont effectué deux séances d’entrainement hier. La première vers 9 heures et la deuxième dans la soirée, vers 18 heures. Entretemps, les joueurs ont procédé aux soins pour ceux qui ont en besoin et se sont reposés en optimisant le temps disponible à la récupération après le long voyage d’Ivato en Tunisie en passant par Paris. «Nous avons fait le matin une séance de décrochage afin d’alléger la fatigue qui a un peu pesé. Nous avons aussi travaillé un peu la vitesse, l’assouplissement avec un peu de travail sur la circulation de balle. Bref, les joueurs ont consacré la première journée à s’appliquer davantage sur

la technique avec, bien sûr, beaucoup d’étirements à la fin de chaque séance», résume le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe alias Roro. Outre les matchs amicaux, l’entrainement biquotidien se poursuit durant les quelques jours de séjour en Tunisie.

Bilan positif

Concernant justement le programme de matchs amicaux, pas de changement jusqu’à hier soir: les Barea de Madagascar affronteront en match de préparation les Diables Rouges du Congo Brazzaville et le Mena du Soudan, successivement le vendredi 6 janvier et le lundi 9 janvier. Les Barea ont fait jusqu’ici un bilan plutôt positif de deux victoires en deux matchs amicaux. Entre autres le premier succès de 3 buts à 1 contre la sélection des expatriés de La Réunion, le 17 décembre au stade Barea à Mahamasina, et celui de un but à zéro face à l’Uscafoot, ce vendredi

30 décembre au stade d’Alarobia. Comme le coach Roro l’a déjà réitéré, «la victoire en match de préparation n’est pas vraiment l’objectif. Le plus important est de travailler la stratégie et la tactique de jeu que nous allons appliquer aux matchs de groupe, dont le premier se déroulera le 15 janvier contre les Blacks stars du Ghana ».