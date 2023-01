COUPE DES SÉLECTIONS RÉGIONALES – BAREA U20 – Seize techniciens assurent la détection

J-2. La Coupe des sélections régionales U20G se jouera en trois étapes. La première phase se déroulera sur huit sites du vendredi 6 au dimanche 8 janvier. Vingt-deux sélections seront en lice et sont en quête des huit tickets pour la deuxième phase qui se tiendra du 25 février au 5 mars. «Les sites ont été choisis selon la proximité des équipes régionales», souligne le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

Les huit qualifiées seront réparties en deux groupes de quatre pour disputer la dernière étape. L’équipe la mieux classée de chaque poule, jouera le duel finale dont la date n’est pas encore fixée. La direction technique nationale mobilisera seize techniciens, soit deux par site, parmi lesquels des techniciens au sein de la fédération et des entraineurs des grands clubs du pays, pour assurer détecter les joueurs qui formeront la présélection en vue de la Cosafa Cup U20 prévue en décembre.

«La détection se fera sur l’individu, le joueur et non l’équipe, par son talent, son intelligence de jeu, ses bases techniques et tactiques,… et bien sûr, sur son physique, sa vitesse d’exécution que les techniciens vont déceler par leur instinct et leur flair», explique Rado Rasoanaivo.

Originaires de la région

Chaque sélection a le droit de présenter une équipe de vingt-trois joueurs qui devraient être originaires de la région, avec trois joueurs d’exception issus d’autres régions. «Nous finançons les frais de déplacement des équipes participantes … Un budget validé par la fédération dans notre programme annuel sur notre axe stratégique et la politique de relève», souligne Mario Rosario Raharimino, président de la commission football des jeunes. Vu que le terrain synthétique du stade Rabemanan­jara à Mahajanga est encore en cours de réhabilitation, la première phase du groupe B composé de Boeny, de Sofia et de Melaky, prévu à Maha­janga, est non seulement déplacée à Port-Bergé, mais aussi reportée du 13 au 15 janvier. Et pour diminuer autant que possible la

falsification d’âge, «nous ne pourrons que vérifier la carte d’identité nationale et la copie d’acte de naissance des joueurs, car mobiliser une logistique médicale est encore trop couteux pour nous», temporise le DTN.