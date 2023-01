BILAN ET PERSPECTIVES DE BOENY – Développement économique et autonomie en cours

La région Boeny, par le biais du gouverneur Mokthar Andriantomanga, a dressé le bilan des réalisations de l’année écoulée, le lundi 2 janvier, dans son bureau à Ampisikina.

Nouvel an, nouvel essor! Le développement économique de Boeny a déjà enclenché la vitesse de croisière, l’autonomie régionale est déjà effective, le recouvrement des ristournes source de revenu de la région, déjà assuré. C’est, en résumé, le bilan présenté par le gouverneur Mokthar Andrianto­manga, lundi Le développement de la pisciculture et de l’apiculture ains que la protection de l’environnement par la production de charbon écologique sans détruire les forêts, et tant d’autres projets de développement sont déjà réalisés en grande partie dans les districts. Une industrie de charbio, charbon biologique, est en cours de lancement depuis décembre.

« Le plan régional de développement (PRD) de la région Boeny est réalisé. C’est une sorte de feuille de route pour déterminer les priorités de la région jusqu’en 2029 à transformer en projets de développement. La vision pour cette nouvelle année 2023 est axée spécialement sur la promotion de l’industrie du tourisme. Ce, par le lancement du site web touristique, mais aussi à travers des réalisations telles l’ouverture de la liaison aérienne directe entre Marseille et Mahajanga. Tous les travaux effectués dans la région sont orientés dans la mise en œuvre des projets du président de la République, selon les treize engagements du velirano », souligne le gouverneur de Boeny.

L’approvisionnement en eau potable des habitants, selon l’engagement numéro 2, est déjà réalisé dans quel­ques communes rurales. Quatre forages d’eau ont été faits au cours du dernier trimestre.

Production

Dans le volet du travail décent, plus de dix mille livrets fonciers ont été distribués aux agriculteurs dans le Boeny grâce aux partenaires. Ces livrets leur ont permis d’obtenir un emploi pour obtenir des revenus stables et vivre décemment. La construction d’étangs piscicoles destinés aux groupements d’agriculteurs s’est développée rapidement dans les districts. Cinq associations ont pu construire des bassins ou des étangs de poissons, et les premières productions sont déjà récoltées. En outre, la production de miel réalisée avec les partenaires financiers et techniques et la direction régionale de l’agriculture, a permis de donner du travail à de nombreuses personnes et familles. « La création de pare-feux agricoles en plantant dans ces périmètres des culture vivrières a été réalisée avec le projet LandDev sur une superficie de 600 ha. De même, la production de soie sauvage et la fabrication de tissu par les femmes du village de Boanamary, dans la commune rurale de Belobaka du district de Maha­janga II, contribue à la protection des mangroves, dans cette localité. Mais ces femmes ont aussi obtenu un travail. La région Boeny est surtout fière d’accueillir les XIe Jeux des iles de l’océan Indien cette année. Le nouveau gymnase et la piscine olympique en cours de construction à Mahajanga seront bientôt achevés », ajoute Mokthar Andriantomanga.

Concernant l’autonomie régionale, les revenus de la région se sont améliorés ainsi que ceux des quarante six communes qui la constituent. Le gouverneur a précisé que seuls 35% de la somme collectée des ristournes sont versés dans la caisse de la Région, le reste revenant aux communes d’origine.

Aucun quartier n’a été omis dans la construction des rues en pavé ou béton. Des digues ont été aménagées pour l’évacuation des produits agricoles dans le district de Mahajanga II.

Les travaux d’aménagement et de terrassement des canaux d’irrigation des rizières à Marovoay, long de 11 km, ont été achevés grâce à la coopération avec les engins de la région Boeny. Les 25km restant seront bétonnés par le projet Padap.

« Bientôt, la région commencera à construire des infrastructures avec ses fonds propres. La région attend avec impatience le déblocage des subventions du gouvernement, pour accélérer les travaux de développement », termine le gouverneur.