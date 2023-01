Accident au retour d’un enterrement

Sept personnes à bord d’une voiture légère ont eu un accident sur la route nationale 7, au niveau d’Antanimenakely Ilaka Centre, hier, vers 5h du matin. Ils rentraient d’un enterrement. Le véhicule a terminé sa course dans l’eau. Le conducteur a été charrié par le courant et reste introuvable. Les six passagers sont sortis indemnes.