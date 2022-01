Développement – Les grands projets prévus en 2022

L’année de concrétisation. C’est ainsi que Andry Rajoelina, président de la République, présente cette année 2022.

Outre présenter le bilan de l’exercice 2021, le Chef de l’État a annoncé les projets qui seront finalisés et ceux qui seront mis en route durant cette année 2022, durant son allocution, vendredi.

Dans la liste des projets dont la concrétisation ou la finalisation est prévue cette année, le locataire d’Iavoloha a, notamment, mis en avant les projets d’infrastructures, surtout routières, dans son discours de fin d’année. En entrée en matière, il a indiqué que le coup d’envoi de l’édification de la nouvelle ville Tanamasoandro sera donné cette année. Il s’agira de la première partie du projet qui comprend le conditionnement du terrain et la construction des bureaux administratifs.

Le Président a rappelé que tous les départements ministériels déménageront dans la nouvelle ville sise à proximité d’Imerintsiatosika. Dans le package de la première phase de Tanamasoan­dro, à l’entendre, il y aura, également, la construction du Flyover à Anosizato. Le Chef de l’État a, ensuite, annoncé une succession de projets de travaux de réhabilitation de route nationale (RN), qui seront inaugurées cette année, ou qui seront officiellement lancés. Dans la liste des travaux bouclés, il y a la première partie de la RN44 allant de Moramanga, à Ambatondrazaka.

La RN5 A, entre Ambi­lobe et Vohémar sera, également, inaugurée cette année si l’on s’en tient au discours présidentiel, vendredi. Pareillement, pour le tronçon de la RN9 qui va d’Anala­tsampy, en passant par Bevoay et Manja, jusqu’à Dabaraha. Un des projets d’infrastructure routière de cette année sera le top départ de construction de l’autoroute reliant Antananarivo à Toamasina.

Route du soleil

Le coup d’envoi de la réhabilitation de la RN13 entre Ambovombe et Tolagnaro sera, également, donné cette année. L’idée est de démarrer, en même temps, le tronçon de cette route entre Ihosy et Betroka qui sera financé par les fonds propres de l’État. Andry Rajoelina, justement, a mis en jeu sa carrière politique dans son engagement de concrétiser la remise en état de la RN13.

«Nous allons concrétiser, commencer les grands travaux pour la construction de la route reliant toute la côte Est, allant de Mananjary à Maroantsetra. Elle sera baptisée Route du soleil», est l’autre grande annonce faite par le président de la République. La Route du soleil s’annonce comme l’autre grand projet d’infrastructure routière que l’État compte mettre en œuvre. «Ce projet apportera un vrai développement et renforcera la cohésion des Malgaches», argue-t-il.

Outre les infrastructures routières, le locataire d’Iavoloha a parlé du problème d’eau et d’électricité. Concernant l’approvisionnement en eau potable, le Chef de l’État souligne la nécessité d’augmenter la production, tout en améliorant l’approvisionnement. Aussi, changer le réseau de tuyaux d’approvisionnement est dans les plans. Il annonce alors que, pour Antananarivo, un nouveau centre de traitement d’eau potable, construit à Mandro­seza, sera inauguré «cette semaine». Il a rappelé que le remplacement de tuyaux de 180 kilomètres, est déjà programmé dans le projet Tana water free.

Quatre cents nouvelles bornes fontaines seront, également, mises en place dans la ville des mille. Un réseau de tuyaux d’approvisionnement en eau potable de 13 kilomètres sera aussi installé à Antsiranana, à partir de cette année et 22 kilomètres à Mahajanga. Fianarantsoa bénéficiera d’une station de réserve d’eau d’une capacité de 1000 m3. S’agissant de l’électricité, le Président met en avant l’énergie renouvelable et présente en exemple, le projet Sahofika. Il s’agit de la construction de la plus grande station hydroélectrique du pays, jusqu’ici.