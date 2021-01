Littérature – Dafy Noely range sa plume

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Encore actif sur les réseaux sociaux ces derniers jours, son décès laissait incrédules ses admirateurs. Eh oui, Dafy Noely Randrianjakanavalona a bel et bien rangé sa belle plume en ce début d’année à l’âge de 59 ans. Fervent défenseur de la langue malgache, Dafy Noely était un poète au talent immense dont les œuvres font l’unanimité. Il a été ainsi élu poète de l’année en 2016 et 2017. Son style rappelle à bien des égards celui du grand Rado.

Dafy Noely jonglait les verbes et l’humour avec dextérité et aisance. Une faculté rare qui a tissé sa popularité sur les réseaux sociaux où il commentait l’actualité avec engagement et sarcasme mais avec finesse et subtilité qui rehaussaient de facto le débat.

Dans la vie professionnelle, Dafy Noely était un spécialiste des télécommunications et a servi dans plusieurs pays africains avant de rentrer et offrir son service à des sociétés locales.

Le pays perd ainsi un grand technicien et un grand homme de lettres alors que les réseaux sociaux sont orphelins d’un animateur hors pair