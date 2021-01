Infrastructure – Le pont de Manambaro s’effondre

Un camion avec une charge de 30t a affaissé le pont de Manambaro, situé à 21km de Taolagnaro vers la route d’Amboasary. L’infrastructure située exactement au village d’Antetezamby est un pont Bailey. Un pont resté provisoire depuis trop longtemps. Mais le camionneur n’a pas respecté la charge maximum de 10t autorisée pour pouvoir passer sur ce pont. La circulation n’a pas été possible toute la journée d’hier sur cette portion de la RN13, car le camion es t tombé dans l’eau avec le pont. Le gouverneur de la région Anôsy, Jerry Hatrefindrazana, a fait savoir qu’une lourde sanction attend le transporteur pour cette infraction de dépassement de charge. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des travaux publics a indiqué hier soir qu’une déviation provisoire est possible au PK 471+800 et la charge maximum est limitée à 10t. Des habitants proposent l’ouverture de la route « Bovima » pour une solution plus durable. La réhabilitation de la RN13 reliant Ihosy à Taolagnaro sera prévue débuter cette année si l’on s’en tient aux der­nières précisions de l’Union européenne, bailleur de fonds et aux propos du ministre de l’Aménagement du territoire et des travaux publics, Hajo Andrianai­narivelo, devant le parlement au mois de décembre. Le processus est à la phase de lancement d’appel d’offres aux entreprises.